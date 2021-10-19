Новый вид обмана граждан с электросчётчиками появился в Нижегородской области

Новый вид обмана с электросчётчиками выявили в Нижегородской области. О новых схемах мошенничества сообщает "ТНС Энерго".

Мошенники работают по следующей схеме: они приходят в дома частного сектора и предлагают нижегородцам вынести расчетный прибор учета из дома на улицу за 8–10 тысяч рублей. Представители недобросовестных компаний вводят в заблуждение, утверждая, что, по законодательству прибор учета теперь должен располагаться на фасаде дома.

После подписания договора, мошенники срывают пломбу и переносят счетчик на фасад дома. После чего прибор может выйти из строя, а из-за срыва пломбы сетевая компания может составить акт о безучетном потреблении.

Отмечается, что жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди.

- На данный момент зафиксировано несколько подобных случаев в Сергачском и Воротынском районах. Гражданам, пострадавшим от действий мошенников, следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы!, - отмечается в сообщении "ТНС Энерго".

Напомним, что в Нижнем Новгороде 15 млн рублей похитила группа мошенников у 120 жителей России.

Злоумышленники действовали по следующей схеме: они создали несколько сайтов, где предлагали помочь в оформлении кредитов, далее клиенты заполняли анкету, указывая персональные данные. После этого им перезванивали сотрудники кол-центра и просили оформить страховки, для которых необходимо перевести деньги на указанный банковский счет. Сумма «страховых взносов» - от 6 000 до 1 500 000 рублей. После того, как деньги уже были на счетах аферистов, они, конечно же, исчезали.