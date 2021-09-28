15 млн рублей похитили нижегородские мошенники у 120 жителей России

В Нижнем Новгороде 15 млн рублей похитила группа мошенников у 120 жителей России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, злоумышленники создали несколько сайтов, на которых предлагали помощь в оформлении кредитов. Потенциальные клиенты должны были заполнить анкету, где было необходимо оставить данные. После этого им перезванивали сотрудники кол-центра и сообщали о необходимости оформить ряд страховок - деньги необходимо было перевести на указанный обвиняемыми банковский счет. Сумма «страховых взносов» составляла от 6 000 до 1 500 000 рублей. После получения денег аферисты, конечно же, исчезали.

Сейчас сотрудники МВД задокументировали причастность к преступлениям 20 человек. Следователи установили, что преступную деятельность члены сообщества осуществляли более 4 лет.

В двух кол-центрах на территории Нижнего Новгорода следователи и сотрудники 5 проведели обыск и изъяли денежные средства, банковские карты, компьютерную технику, средства связи, документацию.

Сейчас есть информация только о 120 жителей различных регионов России. Сумма причиненного ущерба уже составляет более 15 000 000 рублей. Полученные обманным путем деньги использовались для финансирования деятельности преступного сообщества, а также распределялись между его членами в зависимости от личного вклада каждого в совершение конкретного преступления.

- По всем фактам по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ - мошенничество, возбуждены уголовные дела. Организаторам преступного сообщества будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации)», а всем его участникам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), - сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время расследование продолжается.