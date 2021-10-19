Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 20 октября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 20 октября с 07.00 до 22.00. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Запрет на проезд транспорта затронет местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.
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