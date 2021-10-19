Точная площадь под новые захоронения пока неизвестна Фото: Андрей АБРАМОВ

Новые места появятся на двух кладбищах в границах Нижнего Новгорода, об этом сообщает Newsroom24.

Известно, что расширены будут кладбища, которые оказались в границах областного центра после присоединения Новинок, а именно «Березовая роща» и «Комарово». Точная площадь участков под захоронения станет известна после проведения зонирования территории.

Помимо этого известно, что проект второй очереди строительства Новостригинского кладбища готовят к прохождению экспертизы. О расширении других кладбищ города новой информации пока нет. Новые кладбища в городе открывать не планируют, как минимум, до 2023 года.

Ранее сообщалось, что территория Новосормовского кладбища будет увеличена на 11,4 гектара.