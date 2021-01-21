Территорию Ново-Сормовского кладбища расширят в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территория Ново-Сормовского кладбища будет увеличена на 11,4 гектара в 2021 году. Об этом сообщил директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Прохоров на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству 20 января.

На расширение кладбища планируется направить 10 млн рублей: на эти средства здесь будет проведена вырубка деревьев, а также проведено благоустройство. Территория будет рассчитана на 22 тысячи новых захоронений – по предварительным оценкам, такого количества мест хватит на три года.

Кроме того, сейчас для использования под захоронения оформляются земельные участки в деревне Комарово площадью 2,4 гектара и в поселке Новинки площадью 4,6 гектара.

«Планы учреждения являются своевременными, так как выстроены на опережение. Кроме того, хочется отметить, что на подведомственных ему кладбищах улучшился сбор и вывоз мусора», – прокомментировал депутат Андрей Дранишников работу МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».