Девять подъездов отремонтировали в доме на улице Чаадаева после жалобы в ГЖИ Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Девять подъездов отремонтировали в доме на улице Чаадаева после жалобы местных жителей в ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, по требованию Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Домоуправляющая компания Московского района отремонтировала все девять подъездов дома №26.

- Жители многоквартирного дома пожаловались на ненадлежащее состояние подъездов. В своем обращении нижегородцы перечислили целый перечень нарушений: от обсыпавшейся штукатурки до разбитых окон. Управляющей компании было выдано предписание. Как мы видим, оно исполнено. Во всех подъездах выполнен декоративный ремонт, - сообщили в ГЖИ.

Во всех подъездах дома провели декоративный ремонт: окна заменили на пластиковые, выполнили штукатурные работы, покрасили пол и стены и установили новые почтовые ящики.

Напомним, что в сентябре 2021 года нижегородская ГЖИ помогла жителям отремонтировать шесть подъездов многоэтажки в Балахнинском районе. Они жаловались на ненормативное состояние шести подъездов дома №17 по улице Больничной в рабочем поселке Гидроторф.