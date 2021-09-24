Нижегородская ГЖИ помогла жителям отремонтировать шесть подъездов многоэтажки в Балахнинском районе

Госжилинспекция Нижегородской области помогла жителям в вопросе ремонта шести подъездов многоквартирного дома в Балахнинском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Госжилинспекции сообщили, что к ним обратились местные жители. Они жаловались на ненормативное состояние шести подъездов дома №17 по улице Больничной в рабочем поселке Гидроторф.

- Госжилинспекция провела обследование, в ходе которого факты, изложенные в обращении, получили подтверждение. В подъездах на стенах были выбоины и сколы, отслоились побелка и краска. Управляющей компании было выдано предостережение. Сейчас оно исполнено, замечаний нет, - сообщил главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Сокольскому, Городецкому, Балахнинскому, Ковернинскому районам и городу областного значения Чкаловску Дмитрий Монахов.

Напомним, если коммунальщики не выполняют свои обязанности, жители Нижегородской области могут обратиться в Госжилинспекцию любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/