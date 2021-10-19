Более 1,1 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По данным на утро 19 октября, всего привито 1 106 546 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 024 927 человек.

- Спасибо, что боретесь вместе с нами, - написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 700 новых случаев), Санкт-Петербург (3 220 новых случаев) и Московская область (2 955 новых случаев).

Кроме того, за последние сутки было выявлено 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Всего с начала пандемии 181 952 пациента Нижегородской области заразились covid-19.

А также, министр здравоохранения региона сообщил о наличии трех вакцин от COVID-19 в Нижегородской области.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 15 октября доступны 355 тысяч 210 доз вакцин Спутник V, 92 тысячи 300 доз вакцин Спутник Лайт, а также 41 тысяча доз «Эпивака». Также стало известно, что на данный момент дефицита вакцин в регионе нет.