У 715 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 19 октября 2021 года, всего с начала пандемии 181 952 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 575 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 164 тысячи человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 245, а за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 700 новых случаев), Санкт-Петербург (3 220 новых случаев) и Московская область (2 955 новых случаев).

По данным на утро 19 октября, всего привито 1 106 546 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 024 927 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.