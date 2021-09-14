Нижегородские обладатели «Пушкинской карты» приобрели почти 3,5 тысяч билетов

Почти 3,5 тысячи билетов приобрели нижегородцы в возрасте от 14 до 22 лет на средства «Пушкинской карты». Лидерами по количеству проданных билетов являются ведущие театры Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На балансе «Пушкинской карты» находится 3 тысячи рублей, которые можно потратить на покупку билетов в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории.

- Данная инициатива позволяет школьникам и студентам посетить интересные мероприятия и выставки. Это является и хорошей поддержкой для самих учреждений культуры, способствует их развитию, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить деньги до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года.

Старт проекту дали 1 сентября и с тех пор к нему присоединились 70 учреждений культуры региона, которые предлагают для молодежи на выбор более 350 мероприятий.

Получить «Пушкинскую карту» можно через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений.

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