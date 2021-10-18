Новое медоборудование поступило в детскую городскую больницу №42 Нижнего Новгорода

В детскую городскую больницу №42 Московского района Нижнего Новгорода в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступило новое медоборудование. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в больницу привезли рентгенодиагностический цифровой комплекс стоимостью более 7 млн рублей, а также УЗИ-аппарат за 3,6 млн рублей.

- Современный цифровой рентгеновский аппарат позволяет значительно снизить дозу лучевой нагрузки на маленьких пациентов, а это имеет большое значение, так как дети обладают повышенной радиочувствительностью к ионизирующему излучению. Аппарат дает лучшее качество и информативность изображения, а мгновенное получение рентгеновского изображения в течение нескольких секунд сокращает время на принятие решения по постановке диагноза, - отметила главный врач больницы Елена Закомерная.

Она также отметила, что высокое качество снимков с функцией резервного копирования позволит не проводить повторные исследования с дополнительным облучением пациентов

Напомним, что в сентября 2021 года в городскую клиническую больницу №40 Нижнего Новгорода поступило новое медицинское оборудование на сумму более 13 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Таким образом, в медучреждение поступили рентгеновский цифровой аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики и аппарат для суточного ЭКГ-мониторирования. На закупку оборудования по программе направляются средства федерального и регионального бюджетов.