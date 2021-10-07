Новый мост через реку Беловскую в Ветлужском районе откроют до конца октября

Новый железобетонный мост через реку Беловскую откроют в Ветлужском районе до конца октября 2021 года. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

- Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии и по своим техническим характеристикам не соответствовал интенсивности движения на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород - Шахунья - Киров и Урень - Шарья – Никольск - Котлас. С учетом этих обстоятельств было принято решение о строительстве нового мостового перехода, - рассказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Так, строить железобетонный мост начали в сентябре 2020 года. Стоимость работ, включая демонтаж старого моста и укрепление откосов георешеткой и щебнем, составила 148,1 млн рублей. Длина моста вместе с подходами – 481 метр.

Напомним, что строительная готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%.

- Завершены работы по вырубке зеленых насаждений, по устройству 314 буронабивных свай, устройство опор, а также укрупнительная сборка металлических пролетных строений и опускание пролетов двух съездов, -рассказали в Управлении.

В настоящее время продолжаются работы по установке опор основного хода. 24 з 25 этих опор уже установлены. Продолжается монтаж металлических пролетных строений.

Также в ГУАД напомнили, что по контракту работы должны завершиться 25 мая 2022 года.