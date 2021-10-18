Мокрый снег ожидается в Нижнем Новгороде по прогнозам в ближайшие сутки

Мокрый снег и похолодание в Нижнем Новгороде ожидаются уже в ближайшие дни, 19 и 20 октября. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции в понедельник, 18 октября.

По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 19 октября, ожидается резкое понижение температуры воздуха до +1 - +6 градусов днем и -3 - +2 градусов ночью.

- Обильных снегопадов на этой неделе в регионе мы не ждем, но осадки будут выпадать смешанного характера – снег с дождем, - заявила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции.

Она также уточнила, что такая погода преимущественно характерна для ноября.

Следующие атмосферные фронты принесут серьезные похолодания, потому что температурный фон будет ниже многолетних значений на 2-4 градуса.

- Кратковременное повышение температуры до +10…+12 градусов уже ничего не решает, – добавила синоптик.

Синоптик уточнила, что затем в приволжскую столицу придет резкое похолодание. Выпадет снег. При этом выпадение снежного покрова ожидается в период от 7 октября до 27 ноября.

Напомним, что в Гидрометцентре рассказали, чего ждать от предстоящей зимы. Синоптики также уточнили, какой высоты сугробы ожидать нижегородцам этой зимой.

А также, октябрьские холода и первый снег придут в Нижний Новгород на этой неделе. Рассказываем, какую погоду ожидать нижегородцам в период с 18 по 24 октября 2021 года.