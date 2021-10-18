Погода в Нижнем Новгороде на предстоящую неделю: Похолодание, первый снег и дожди Фото: Василий Вахрин

Октябрьские холода и первый снег придут в Нижний Новгород на этой неделе. Начало недели будет ещё тёплым, но затем в город придут похолодания. Ночами температура воздуха будет опускаться уже даже до - 1 градуса. Рассказываем, какую погоду ожидать нижегородцам в период с 18 по 24 октября 2021 года.

В понедельник, 18 октября, весь день ожидается пасмурная погода, но ещё достаточно теплая погода для конца октября. Синоптики обещают днем до +8 градусов, а ночью до +1. Скорость южного ветра достигнет 5 м/с.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», первые белоснежные хлопья полетят с неба уже во вторник, 19 октября, и погода станет заметно холоднее. В течение дня температура воздуха будет колебаться от нулевого значения до +3 градусов, однако ощущаться будет как слабые минусовые температуры.

В среду и четверг снова будет пасмурно. Дневная температура 21 октября поднимется до +10 градусов, а ночная - до +11°С. Преимущественно южный ветер усилится до четырех метров в секунду.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха утром и днём не превысит отметки в +10 градусов, а ночью столбики термометров и вовсе не покажут выше +9 градусов.

В субботу с самого утра в Нижнем Новгороде похолодает до +7.. +8, ближе к обеду ожидается потепление на пару градусов, но к ночи температура вновь снизится до +4. С утра и до вечера нижегородцев ожидают небольшие дожди. Ветер ожидается тихий, не выше 2,7 м/с.

В воскресенье утром синоптики обещают падение температуры до +3 градусов. Дневная температура воздуха составит +5 градусов. Дополнит картину снег, который пройдёт во второй половине дня. При этом к ночи столбики термометров опустятся до +2 градусов, но по ощущениям погода будет минусовая.

- Нижегородцам стоит помнить, что вторая половина октября – это не просто осадки, но также и вероятность появления снега, - ранее предупреждала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.