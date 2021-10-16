Нижегородские архивисты разместили в открытом доступе комплекс документов «Горьковская область 1941-1945 гг.». Фото: предоставлено Комитетом по делам архивов Нижегородской области.

Нижегородские архивисты оцифровали около 95 тысяч кадров военного периода и наиболее значимые исторические документы опубликовали в электронном виде. Об этом сообщает региональный комитет по делам архивов.

Среди оцифрованных документов есть протоколы заседаний бюро Горьковского обкома партии, телеграммы, заявления добровольцев, справки, информации о формировании отрядов народного ополчения, материалы о социалистическом соревновании районов Горьковской области и многое другое.

Посмотреть исторические документы можно на сайте «Государственная архивная служба Нижегородской области» в разделе «Горьковская область 1941-1945 гг. в архивных документах».

Напомним, что год назад нижегородские архивисты обнаружили дневниковые записи активного участника революционного движения Семена Дурасова, датированные периодом с 1918 по 1944 год. После чего эти документы были добавлены к создаваемому сборнику о гражданской войне.

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