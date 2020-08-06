«Писал о Гражданской войне и репрессиях»: в нижегородских архивах нашли дневники известного революционера. Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Нижегородские архивисты обнаружили дневниковые записи активного участника революционного движения Семена Дурасова, датированные периодом с 1918 по 1944 год. Сотрудники центрального архива Нижегородской области ведут работу по созданию сборника о гражданской войне. Об этом сообщает комитет по делам архивов Нижегородской области.

- Этот документ интересен тем, что в дневник попали записи о не очень спокойном для нашей страны времени - периоде репрессий, который затронул жизни многих граждан, - отметила директор центрального архива Нижегородской области Любовь Зарубина.

Семён Дурасов очень красочно описывал в дневниках то, как происходили аресты и допросы, и рассказывал о трагических событиях эпохи Сталина со своей точки зрения.

- Исследуя эту эпоху, период репрессий, не принято было обращаться именно к изучению личных фондов. Как оказывается, личные фонды - кладезь материалов по этому периоду, - добавила Любовь Зарубина.

Также было отмечено, что существуют и другие личные фонды известных нижегородцев, в числе которых исследователь Леонид Каптерев, семья театральных деятелей Собольщиковых-Самариных, краевед Иван Люсов, журналист Михаил Хазанов и другие.

В частности, можно отметить, что в личном фонде Михаила Хазанова есть документ «Скорбная книга», в котором представлена первая попытка собрать сведения обо всех людях, которые пережили репрессивный период.

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