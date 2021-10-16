Уголовное дело возбудили по факту гибели пенсионерки, сбитой подростком на скутере в Сормове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 65-летней пенсионерки, которую сбил 15-летний подросток на скутере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что трагедия разыгралась вечером 14 октября на улице Ясная в Сормовском районе. На женщину наехал скутер «Irbis», когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую забрали на скорой медицинской помощи и доставили в больницу имени Семашко, где за её жизнь боролись врачи, но от полученных травм она всё-таки скончалась.

Кстати, подросток управлял скутером без прав и мотошлема. Предварительно также сообщалось, что школьник был пьян.

- Родители несут полную ответственность за действия несовершеннолетних и могут быть привлечены к ответственности за ненадлежашее исполнение родительских обязанностей,- уточнили в МВД.

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