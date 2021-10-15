В Нижнем Новгороде 15-летний подросток на скутере насмерть сбил 65-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Отдел ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Смертельное ДТП произошло в четверг, 14 октября, в 19.10 по адресу: улица Ясная в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Известно, что 65-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на котором ее сбил скутер «Irbis». Им управлял 15-летний школьник.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу имени Семашко

с различными травмами, где она скончалась от полученных телесных повреждений.

Школьник управлял скутером без водительского удостоверения и мотошлема. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД обратили внимание на то, что родители несут полную ответственность за действия несовершеннолетних и могут быть привлечены к ответственности за ненадлежашее исполнение родительских обязанностей.

- На дорогах Нижегородской области 14 октября 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 11 ДТП, в которых 2 человека погибли, 10 участников дорожного движения получили травмы. В Нижнем Новгороде было зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, - также добавили в ведомстве.