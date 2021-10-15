Аудиогид и карту-маршрут по объектам архитектуры выпустили в Нижнем Новгороде Фото: АНО "Центр 800"

Аудиогид и карту-маршрут по объектам архитектуры 90-х в честь Александра Харитонова выпустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Кураторы проекта «Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 3 000 шагов» разработали уникальный аудиогид по объектам Харитоновской школы и дополняющую гид карту-маршрут. В нем повествование ведет Ира Маслова, а также рассказывает личные истории и комментирует коллеги-архитекторы Александра Харитонова — Сергей Касаткин, семья Пестовых и Александр Дехтяр. С помощью аудиогида, смартфона и наушников можно пройти маршрут экскурсии самостоятельно и в любое удобное время.

Аудиогид и карта доступны для скачивания бесплатно на сайте.

В первой половине октября прошло более 20 экскурсий по объектам архитектуры 90-х состоялось вместе с нижегородскими архитекторами и приглашенными экспертами. Более 500 горожан вместе с гидами прошли по маршрутам и заглянули в современные архитектурные мастерские.

Напомним, что подведены итоги голосования за главных героев города в рамках проекта «Имя Нижнего». Свой выбор сделали 15 202 человека, тем самым сформировав список из девяти имен, которые войдут в праздничную программу 800-летия.

Одним из таких героев стал нижегородский архитектор Александр Евгеньевич Харитонов.

Теперь проект ожидает второй этап, в рамках которого будет раскрыт вклад девяти выбранных героев в историю города, страны и мира через специальные проекты.