Королев, Евстигнеев и Даль: Кого нижегородцы назвали «Именем Нижнего»

На втором этапе проекта организаторы раскроют вклад девяти выбранных героев в историю города, страны и мира.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Подведены итоги голосования за главных героев города в рамках проекта «Имя Нижнего». Свой выбор сделали 15 202 человека, тем самым сформировав список из девяти имен, которые войдут в праздничную программу 800-летия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Большинство нижегородцев отдали предпочтение следующим людям:
- кораблестроителю и создателю судов на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу Алексееву,
- первой в России женщине-врачу Надежде Прокофьевне Сусловой,
- нижегородскому архитектору Александру Евгеньевичу Харитонову,
- математику и одному из создателей неевклидовой геометрии Николаю Ивановичу Лобачевскому,
- актеру и народному артисту СССР Евгению Александровичу Евстигнееву,
- кардиохирургу, доктору медицинских наук Борису Алексеевичу Королеву,
- писателю и журналисту, почетному академику Императорской Академии наук Владимиру Галактионовичу Короленко,
- писателю, собирателю фольклора и этнографу Владимиру Ивановичу Далю,
- вратарю горьковского «Торпедо» и двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Сергеевичу Коноваленко.
Теперь проект ожидает второй этап, в рамках которого будет раскрыт вклад девяти выбранных героев в историю города, страны и мира через специальные проекты.
- Эта работа помогла привлечь дополнительное внимание к истории региона, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Я очень рад, что юбилей стал не просто праздником, а еще и способом осмысления прошлого города. Выбранным героям мы посвятим дополнительный блок мероприятий в рамках 800-летия.
Ранее министр культуры Нижегородской области Олег Беркович подробно рассказал «Комсомолке», кто и зачем придумал необычный проект и почему в него не попали привычные персонажи.
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