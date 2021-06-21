Королев, Евстигнеев и Даль: Кого нижегородцы назвали «Именем Нижнего»

На втором этапе проекта организаторы раскроют вклад девяти выбранных героев в историю города, страны и мира. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подведены итоги голосования за главных героев города в рамках проекта «Имя Нижнего». Свой выбор сделали 15 202 человека, тем самым сформировав список из девяти имен, которые войдут в праздничную программу 800-летия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Большинство нижегородцев отдали предпочтение следующим людям:

- кораблестроителю и создателю судов на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу Алексееву,

- первой в России женщине-врачу Надежде Прокофьевне Сусловой,

- нижегородскому архитектору Александру Евгеньевичу Харитонову,

- математику и одному из создателей неевклидовой геометрии Николаю Ивановичу Лобачевскому,

- актеру и народному артисту СССР Евгению Александровичу Евстигнееву,

- кардиохирургу, доктору медицинских наук Борису Алексеевичу Королеву,

- писателю и журналисту, почетному академику Императорской Академии наук Владимиру Галактионовичу Короленко,

- писателю, собирателю фольклора и этнографу Владимиру Ивановичу Далю,

- вратарю горьковского «Торпедо» и двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Сергеевичу Коноваленко.

Теперь проект ожидает второй этап, в рамках которого будет раскрыт вклад девяти выбранных героев в историю города, страны и мира через специальные проекты.

- Эта работа помогла привлечь дополнительное внимание к истории региона, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Я очень рад, что юбилей стал не просто праздником, а еще и способом осмысления прошлого города. Выбранным героям мы посвятим дополнительный блок мероприятий в рамках 800-летия.

Ранее министр культуры Нижегородской области Олег Беркович подробно рассказал «Комсомолке», кто и зачем придумал необычный проект и почему в него не попали привычные персонажи.

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