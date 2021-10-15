Нижегородский подросток был жестоко избит за попытку заступиться за 10-летнего мальчика

Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел вечером 7 октября на улице Калинина.

- 15-летний школьник жестоко избил сверстника. Потерпевший госпитализирован в районную больницу. Предварительно, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Следователи полагают, что конфликт между школьниками произошел из-за того, что потерпевший встал на защиту 10-летнего мальчика, который сообщил ему о вымогательстве у него 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

14 октября на одном из региональных телеканалов вышел сюжет о произошедшем. В сюжете сообщалось еще и о том, что при проведении проверки полицейские давили на пострадавшего тинейджера. По данному факту организована доследственная проверка.

Помимо этого, следователи инициировали вопрос перед прокурором об изъятии материалов по факту вымогательства денег у мальчика.

- Нижегородские следователи будут инициировать вопрос о награждении Якова Ниязова правами Председателя Следственного комитета России за проявленную высокую гражданскую ответственность, добавили в СК, уточнив, что юноше окажут необходимую для лечения материальную помощь.