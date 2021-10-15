«Ослеп глаз и переломаны лицевые кости»: Школьники-вымогатели изувечила подростка, заступившегося за ребенка в Нижегородской области

Яков Ниязов получил тяжелые увечья, защищая 10-летнего мальчика. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Нижегородской области подросток, заступившись за ребенка, получил серьезные увечья и оказался на больничной койке. У 15-летнего Якова Ниязова не видит глаз и переломаны лицевые кости. Инспектор по делам несовершеннолетних, вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, начала оказывать давление на пострадавшего, пытаясь убедить мальчика, что ничего такого не случилось.

Роковая отзывчивость

Эта возмутительная история произошла в рабочем поселке Большое Козино Балахнинского района 7 октября. Поселок небольшой, многие друг друга знают, в том числе и дети, поэтому Яков нисколько не удивился, когда к нему подошел знакомый 10-летний мальчик и пожаловался, что старшеклассники вымогают с него деньги – 5 тысяч рублей.

- Он попросил Якова поговорить с ребятами, чтобы они прекратили,- говорит мама пострадавшего мальчика Татьяна Ниязова. По ее словам, ранее сын не знал этого подростка – Яков учится не в местной школе, а в Нижнем Новгороде.

Разговор состоялся тем же вечером на улице Калинина, недалеко от местной школы. Однако оппоненты не были настроены на мирный диалог, и один из ребят пустил в ход кулаки.

- Он сказал, что как вымогал деньги, так и будет вымогать. Я начинаю отходить, и тут мне вдруг резко прилетает кулак в глаз. У меня всё помутнело, а в глазах начало сверкать, я «потерялся», а меня начали дальше добивать. Он бил мне в лицо и в голову, - рассказал программе «Кстати» Яков, который сейчас находится в больнице.

По словам мамы подростка, сейчас его правый глаз из-за травмы не видит совсем.

- Очень сильная травма глаза и перелом лицевых костей. Лечение проводится, но гарантий, что будет видеть глаз, врачи не дают, - вздыхает Татьяна.

Мама Якова рассказала «Комсомолке», что до сих пор ни сам обидчик, ни его родители не вышли с ними на связь и даже не попытались узнать, как себя чувствует пострадавший, а уж об извинениях и речи не идет.

Отец подростка, который избил Якова до больничной койки, сказал лишь, что «сожалеет о данной ситуации», а также уточнил, что его сын тоже получил травмы: у него ушиб грудной клетки и распухла рука (видимо, бил «от души»).

«Кто ты такой?»

Самое интересное началось, когда в дело вмешались правоохранительные органы. Вместо того, чтобы по справедливости разобраться в этой ситуации, старший инспектор ПДН отдела МВД России по Балахнинскому району Екатерина Богдарина стала всячески пытаться убедить пострадавшего мальчика, что ничего такого не произошло, а возможно, и вовсе было не так, как он говорит.

- Она всеми путями старается изменить его показания и выгородить другого мальчика. Она говорит, что он спортсмен, и крест ставить на его карьере не хочет, - говорит Татьяна.

Во время телефонного разговора Якова с инспектором ПДН сотрудница органов пытается оказывать давление на подростка.

- Кто ты такой, чтобы выяснять с другим? Он же не у тебя вымогал. Ты пошел для разборок. Ты уж лишнего-то тоже не наговаривай. Ты не можешь сказать, сколько он тебе нанес ударов. Ты помнишь один удар, - говорит инспектор.

Уголовное дело и проверка

Позицией инспектора ПДН по данному вопросу заинтересовались в Главном управлении МВД по региону.

- Руководством главка назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям сотрудника подразделения ПДН по реагированию на поступивший к ней сигнал о происшествии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кроме того, доследственную проверку по факту оказания давления со стороны сотрудника полиции начал Следственный комитет. Следователям предстоит выяснить, имело ли место злоупотребление должностными полномочиями ее стороны.

Что касается самого инцидента, то по данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга». Кроме того, следователями СК инициирован вопрос перед прокурором об изъятии материалов процессуальной проверки по факту вымогательства денег у малолетнего подростка.

- Яков Ниязов, проявив активную гражданскую позицию, несмотря на свой юный возраст, встал на защиту малолетнего ребенка. Нижегородские следователи будут инициировать вопрос за проявленную высокую гражданскую ответственность о награждении Якова правами Председателя Следственного комитета России. Также следователи СК окажут Якову материальную помощь, которая ему необходима для лечения, - подчеркнули в СУ СК России по Нижегородской области.

Мама пострадавшего мальчика, несмотря на последствия, уверена, что Яков все сделал правильно.

- Я гожусь своим сыном. Он совершил благородный поступок. Да, он поплатился здоровьем, но все он равно молодец, что не смог пройти мимо, - едва сдерживая слезы, говорит Татьяна Ниязова.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» желает крепкого здоровья и скорейшего выздоровления Якову. Мы будем следить за развитием событий.