Восьмибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 15 октября Фото: Яндекс.Пробки

Нижний Новгород встал в пробках 15 октября. По состоянию на 17:45 сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов.

Сегодня в городе весь день идет дождь, поэтому мокрые дороги стали причиной восьмибальных пробок и аварий в городе.

Масла в огонь подливает и тот факт, что пробки образовались на Московском шоссе после аварии сегодня, 15 октября, на трассе М-7.

- Многокилометровые заторы образовались на проспекте Гагарина, проспекте Ленина, на улице Ванеева, улице Родионова и в центре Нижнего Новгорода, - сообщается на портале «Яндекс.пробки». – Также пробки образовались на Мызинском мосту, Молитовском мосту и Окском съезде. Выстроились огромные заторы и на въезде в Нижний Новгород.

Напомним, что массовая авария произошла на трассе М-7 в районе поворота на Дзержинск днем 15 октября. Два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трасса в сторону Москвы оказалась полностью перекрыта, объезд организован по обочине. Из-за затруднений на Московском шоссе скопилась огромная многокилометровая пробка.