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Происшествия15 октября 2021 14:33

Пять машин столкнулись на трассе М-7 в районе поворота на Дзержинск 15 октября

Дорога оказалась полностью заблокирована, из-за чего возникла многокилометровая пробка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Массовая авария на М-7 15 октября. Фото: Александр Савинов

Массовая авария на М-7 15 октября. Фото: Александр Савинов

Массовая авария произошла на трассе М-7 в районе поворота на Дзержинск днем 15 октября. Два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 12:15 на 386 км автодороги «Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань» произошло столкновение 5 автомобилей. Участниками аварии стали две «ГАЗели», две фуры и одна легковушка – все они ехали в попутном направлении. Одна из фур от удара улетела в кювет.

В результате столкновения пяти машин дорога оказалась заблокирована. Фото: Александр Савинов

В результате столкновения пяти машин дорога оказалась заблокирована. Фото: Александр Савинов

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства аварии уточняются. Дорожные службы занимаются ликвидацией последствий ДТП, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Трасса в сторону Москвы оказалась полностью перекрыта, объезд организован по обочине. Из-за затруднений на Московском шоссе скопилась огромная многокилометровая пробка. По состоянию на 14:30 Яндекс. Навигатор оценивает время проезда от Нижнего Новгорода до Дзержинска в 2,5 часа.

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