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Общество15 октября 2021 16:47

Нижегородский ТЮЗ хочет отсудить у казанского подрядчика 4,6 млн рублей

Судебное разбирательство назначили на 23 ноября 2021 года
Екатерина КУРГУЗОВА
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Нижегородский ТЮЗ требует через суд от казанского ООО «СБС Групп» 4,6 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Республики Татарстан.

Так, Нижегородский ТЮЗ требует вернуть аванс в размере 3,15 млн рублей за разработку проектно-сметной документации для реконструкции театра. Помимо этого, руководство театра хочет, чтобы им компенсировали затраты на проведение госэкспертизы в 1,14 млн руб. и выплатили пени на 328,2 тыс. руб.

По словам истца, ООО «СБС Групп» допустило ошибки при разработке ПСД. Кроме того, компания нарушила сроки работ, указанные в договоре. Само исковое заявление подали 19 июля 2021 года. Однако, ответчик данный иск не признал.

- Суд, рассмотрев все вынесенные в предварительное судебное заседание вопросы, заслушав представителеи сторон, признав представленные доказательства достаточными для разрешения спора по существу, определил назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 23 ноября 2021 года 14:30, - также сообщается в документах Арбитражного суда.

Напомним, что налоговая хочет взыскать более 2 млн рублей с нижегородских кинопрокатчиков. Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Нижегородской области обратилась в арбитражный суд региона с иском к ООО «КАРО-ФИЛЬМ» в прошлую пятницу, 3 сентября. Она добивается признания общества банкротом.

ООО «КАРО-ФИЛЬМ» находится в Нижнем Новгороде по адресу проспект Ленина 32а. Так, сумма требований к кинотеатру составила более 2 млн рублей.