Налоговая хочет взыскать более 2 млн рублей с нижегородских кинопрокатчиков

Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Нижегородской области обратилась в арбитражный суд региона с иском к ООО «КАРО-ФИЛЬМ» в прошлую пятницу, 3 сентября. Она добивается признания общества банкротом. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области.

ООО «КАРО-ФИЛЬМ» находится в Нижнем Новгороде по адресу проспект Ленина 32а. Так, сумма требований к кинотеатру составила более 2 млн рублей.

Однако, Арбитражный суд оставил требование налоговой инспекции без движения в эту пятницу, 10 сентября. Причиной стало то, что она не приложила к своему заявлению документы - копия искового заявления, направленная должнику ООО «КАРО-ФИЛЬМ».

- В случае подачи им заявления о признании должника (в том числе отсутствующего) банкротом применительно к статье 41 Закона о банкротстве он обязан приложить к заявлению доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, - также сообщается в документах Арбитражного суда.

Теперь налоговой инспекции предложено устранить все нарушения, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок до 27 сентября.