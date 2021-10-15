Правительство Нижегородской области потратит 1,4 млн рублей на покупку лошадей

Департамент региональной безопасности Нижегородской области разместил аукцион на закупку четырех лошадей за 1,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Всего поставщик должен будет привезти четырех лошадей не моложе трех и не старше шести лет. Скакуны должны быть определенных пород: Орловской рысистой, Терской, Гановерской или Тракененской породы. При этом, мерины должны быть серого, темно-серого или красно-серого окраса.

Средства на покупку лошадей выделят из регионального бюджета на 2021 год. Заявки на участие принимают до 22 октября, а итоги подведут уже 26 октября. В течение месяца победитель аукциона доставит скакунов на улицу Овражную. Известно, что там находится кавалерийский взвод Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Напомним, что Нижний Новгород может получить от Москвы еще 35 трамваев «Татра Т-3». Вопрос о поступлении очередной партии б/у трамваев рассмотрит Дума Нижнего Новгорода на заседании, оно пройдет 27 октября.

Трамваи «Татра Т-3» оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателей.

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