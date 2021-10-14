Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о поставке еще 35 московских трамваев

Нижний Новгород может получить от Москвы еще 35 трамваев «Татра Т-3». Соответствующий проект решения опубликован на сайте Гордумы.

Вопрос о поступлении очередной партии б/у трамваев рассмотрит Дума Нижнего Новгорода на заседании, оно пройдет 27 октября.

Трамваи «Татра Т-3» оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателей.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, трамваи находятся в удовлетворительном состоянии – их можно выпускать на маршруты. Инициатором передачи выступила администрация Нижнего Новгорода.

Напомним, что десять трамваев, безвозмездно переданных из Москвы, доставили в Нижний Новгород в мае 2021 года. Перевозкой занималась компания ООО «Негабарит 46», которая запросила 845 тысяч рублей за свои услуги.

Партия трамвайных вагонов модели «ТАТРА Т3» передана на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

В стоимость транспортировки 10 трамваев входили расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

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