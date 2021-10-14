Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 20:35

Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о поставке еще 35 московских трамваев

Окончательное решение примут на думском заседании 27 октября
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Нижний Новгород может получить от Москвы еще 35 трамваев «Татра Т-3». Соответствующий проект решения опубликован на сайте Гордумы.

Вопрос о поступлении очередной партии б/у трамваев рассмотрит Дума Нижнего Новгорода на заседании, оно пройдет 27 октября.

Трамваи «Татра Т-3» оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателей.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, трамваи находятся в удовлетворительном состоянии – их можно выпускать на маршруты. Инициатором передачи выступила администрация Нижнего Новгорода.

Напомним, что десять трамваев, безвозмездно переданных из Москвы, доставили в Нижний Новгород в мае 2021 года. Перевозкой занималась компания ООО «Негабарит 46», которая запросила 845 тысяч рублей за свои услуги.

Партия трамвайных вагонов модели «ТАТРА Т3» передана на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

В стоимость транспортировки 10 трамваев входили расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

=