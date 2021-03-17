10 московских трамваев доставят в Нижний Новгород за 845 тысяч рублей

Десять трамваев, безвозмездно переданных из Москвы, доставят в Нижний Новгород до 15 мая. Перевозкой будет заниматься компания ООО «Негабарит 46», которая запросила 845 тысяч рублей за свои услуги. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Партия трамвайных вагонов модели «ТАТРА Т3» будет передана на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

В стоимость транспортировки 10 трамваев входят расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Известно, что трамваи должны прибыть в Нижний Новгород не более чем через 2 дня, после погрузки в Москве.

Напомним, ранее мэрия Нижнего Новгорода приобрела 19 новых автобусов на газомоторном топливе. Низкопольные автобусы теперь курсируют по маршрутам А-72 и А-10.

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