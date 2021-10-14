Более 70 млн выделили на капремонт корпусов детской больницы в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Более 70 млн выделили на капремонт корпусов детской больницы ГБУЗ НО «НОДКБ» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как уточнил губернатор, сейчас уже идет капитальный ремонт помещений больницы для регионального Центра детской анестезиологии и реанимации.

- Детская областная больница – одно из главных медицинских учреждений региона. Из бюджета региона регулярно выделяются денежные средства на ее обновление и закупку оборудования, но потребности куда выше возможностей, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того губернатор Нижегородской области подчеркнул, что изменить ситуацию позволят выделенные из федерального бюджета средства - 1,9 млрд рублей. Пока работа идет за счет собственных ресурсов региона. Так, по плану отремонтируют более 10 тысяч квадратных метров площадей.

- Производится полная замена инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, электрооборудования, замена оконных и дверных блоков, отделочные работы, - поделилась главный врач детской областной больницы Елена Гурьева.

Нижегородская областная детская больница расположена в 14 корпусах, из которых часть уже нуждается в капитальном ремонте. Также в больнице необходимо обновить материально-техническую базу. По словам Елены Гурьевой, во время капремонта сделают гидроизоляцию полов, установят дверные блоки, заменят системы водоснабжения и канализации, а также внутренние системы электроснабжения.

Напомним, что Олег Курахтанов назначен главным врачом Центральной городской больницы в Арзамасе.

- Начинается новый этап развития арзамасского здравоохранения, — написал Давид Мелик-Гусейнов.