Олег Курахтанов назначен главным врачом Арзамасской городской больницы

Олег Курахтанов назначен главным врачом Центральной городской больницы в Арзамасе. Об этом заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

- Начинается новый этап развития арзамасского здравоохранения, — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что раньше пост главврача Арзамасской ЦГБ занимал доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Александр Лавров, в январе 2021 года он ушёл из жизни в возрасте 69 лет.

— Он был светлым человеком по жизни, настоящим врачом, преданным своей профессии, и верным пациентам доктором. Он не боялся встречать лицом все проблемы. Лично разбирался с жалобами пациентов и родственников. Заходил безбоязненно с нами в "красную зону", зная о своём повышенном риске, — написал министр.

А также, нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.

Кроме того, с четверга, 14 октября 2021 года, университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде перешел на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующий приказ подписала ректор вуза Елена Загайнова.