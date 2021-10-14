Жилой дом с подземным паркингом появится на улице Ульянова в Нижнем Новгороде Фото: depgrad.government-nnov.ru

Архитектурный совет рассмотрел проект строительства нового многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Так, стало известно, что дом с переменной этажностью планируют возвести на месте двухэтажной деревянной застройки за домом №17 на улице Семашко. Новый жилой дом будет иметь подземную парковку и кладовые, а также он будет иметь разную высотку этажей - часть в 6 этажей, часть в 3 этажа. Концепцию разработала мастерская архитектора Сергея Туманина по заказу ООО «Альбакор 52».

Однако, у архитекторов возникли вопросы относительно внешнего вида здания – оно выбивается из окружающей застройки. Сейчас концепцию необходимо доработать и снова представить на рассмотрение архитектурному совету.

Напомним, что Архитектурный совет не одобрил концепцию застройки Сенной площади в Нижнем Новгороде.

Так, Архсовет Приволжской столицы обсудил план застройки на территории улиц Ковровской, Родниковой, Максима Горького и площади Сенной на заседании 22 сентября, на котором и раскритиковал его. Специалисты не приняли его и отправили на доработку из-за того, что дома превышают плотность застройки, а также отсутствует общая композиция и нет связи с существующими жилыми домами.