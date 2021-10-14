Архсовет не одобрил концепцию застройки Сенной площади в Нижнем Новгороде

Архитектурный совет не одобрил концепцию застройки Сенной площади в Нижнем Новгороде. Соответствующий протокол заседания разместили на сайте нижегородского Минстроя.

Так, Архитектурный совет Приволжской столицы обсудил план застройки на территории улиц Ковровской, Родниковой, Максима Горького и площади Сенной на заседании 22 сентября, на котором и раскритиковал его. Специалисты не приняли его и отправили на доработку из-за того, что дома превышают плотность застройки, а также отсутствует общая композиция и нет связи с существующими жилыми домами.

Помимо всего прочего, выяснилось, что при создании проекта архитекторы не учли, что рядом на улице Тургенева находится завода имени Г. Петровского.

Напомним, что схему движения на площади Сенной изменили после жалоб нижегородцев.

Теперь на Сенной площади разрешен левый поворот с улицы Минина на Казанский съезд, как и было задумано изначально. В проекте изменения схемы движения на площади это было прописано, однако, в последний момент от такого решения отказались, несмотря на мнения различных специалистов.

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