Товарооборот Нижегородской области вырос на 30% за 8 месяцев

Товарооборот Нижегородской области достиг почти 6 млрд долларов за январь-август 2021 года. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Большая часть товарооборота – 64% – снова пришлась на экспорт. Это говорит о высокой востребованности нижегородской продукции на мировом рынке, -отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, за период январь-август экспорт и импорт увеличился по ключевым направлениям: со странами Европы – на 30%, с государствами Азии, Океании и Австралией – на 45%, Африкой и Ближним Востоком – в 1,7 раза, со странами Америки – в 1,5 раза. Лидерами по товарообороту стали страны: Бангладеш, Нидерланды, Польша, Франция, Китай, Египет, Турция и Иран.

- Всего в страны ближнего зарубежья экспорт увеличился на 4%, – отметила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

По словам главы ведомства, в основном из региона экспортировали машиностроительное оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, продукция химической и металлургической промышленности, продовольственные товары и сырье..

Напомним, что в 2020 году сообщалось, что за 7 месяцев товарооборот Нижегородской области со странами Азии и Океании составил почти 1 миллиард долларов.

По результатам стало известно, что Китай стал абсолютным лидером среди партнеров Нижегородской области по товарообороту. В частности, выросли показатели экспорта печатной и продовольственной продукции.