Товарооборот Нижегородской области со странами Азии и Океании увеличился на 10%

За 7 месяцев 2020 года товарооборот Нижегородской области со странами Азии и Океании составил почти 1 миллиард долларов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольгу Гусеву.

По результатам стало известно, что Китай стал абсолютным лидером среди партнеров Нижегородской области по товарообороту. В частности, выросли показатели экспорта печатной и продовольственной продукции.

За указанный период темпы прироста внешнеторгового оборота региона в Китай на 165 миллионов долларов превысили аналогичные показатели прошлого года.

- В 4 раза увеличились также поставки автомобилей и запасных частей во Вьетнам, почти в 8,5 раз - растительных масел в Японию, сообщила Ольга Гусева. - Это говорит о востребованности нижегородских товаров самых разных видов на азиатском рынке.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что дальнейшее развитие в этом направлении, позволит расширить возможности предприятий.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 миллиардов долларов в 2018 году до как минимум 5,2 миллиардов долларов в 2024 году.

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