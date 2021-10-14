Памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода вручили деятелям культуры

Памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода вручили работникам музеев, школ искусств, театров и библиотек Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

60 работников музеев, школ искусств, театров, художественных школ и библиотек получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Их вручил заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Выражаю огромную благодарность за ваш труд. Каждый из вас своим ежедневным трудом приобщает нас к культуре – и взрослых, а что еще важнее – детей, - обратился ко всем присутствующим Леонид Стрельцов.

Преподаватель МБУДО «Детская школа искусств «Созвездие» Татьяна Васильева отметила, что награда утвердила ее внутреннюю уверенность в том, что в своей жизни она все делает правильно. А и.о. главного хранителя фондов МБУК «Государственный музей А. М. Горького» Светлана Балина подчеркнула, что памятная медаль – это высокая оценка не только ее работы, но и деятельности всего трудового коллектива музея.

Также своими мыслями поделился и артист балета МБУК «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Т. Степанова» Михаил Захаров.

- Хочется еще больше развиваться в творчестве, стремиться к совершенству, удивлять людей, дарить им радость и позитив, - сказал Михаил Захаров.

Напомним, что восемь нижегородских врачей получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Медали вручил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что рад лично поздравить людей, которые творят благие дела и внесли внушительный вклад в развитие города.

Награжденные работники медицинской сферы отметили, что это заслуга не только их, но и их коллег.