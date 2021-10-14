Схему движения на площади Сенной изменили после жалоб нижегородцев Фото: группа Вконтакте "Городские проекты в Нижнем Новгороде"

Схему движения на площади Сенной изменили после жалоб нижегородцев. Об этом сообщает фонд «Городские проекты в Нижнем Новгороде» в группе Вконтакте.

Теперь на Сенной площади разрешен левый поворот с улицы Минина на Казанский съезд, как и было задумано изначально. В проекте изменения схемы движения на площади это было прописано, однако, в последний момент от такого решения отказались, несмотря на мнения различных специалистов.

Снова пересмотреть схему и внести в нее изменения городские власти были вынуждены из-за многочисленных жалоб нижегородцев - автомобилистам приходилось перестраиваться через 3 полосы и делать крюк через всю площадь.

- Хорошо, что ошибку быстро исправили, - говорится в сообщении.

Напомним, что новую схему движения транспорта запустили на площади Сенной в августе 2021 года, перед празднованием 800-летия города.

Для пешеходов сделали три островка безопасности и изменили режим светофоров. В районе выезда на площадь с улицы Минина установили дополнительный светофорный объект – он разводит транспортные и пешеходные потоки во времени и обеспечивает безопасность участников дорожного движения.

Режимы регулирования остальных светофоров на площади подобрали так, чтобы обеспечить безопасный пропуск автомобилей и пешеходов с наиболее возможными минимальными задержками.