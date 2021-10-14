Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Албанию, Македонию и Францию открыли 14 октября

14 октября в России сняли ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ и рядом других стран. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Теперь нижегородцы смогут улететь из аэропорта им. В.П. Чкалова в Албанию, Македонию и Францию. Полеты в Тирану и Скопье будут выполняться раз в неделю, в Париж – дважды в неделю.

Напомним, что пассажиропоток нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова за прошедшие девять с небольшим месяцев 2021 года превысил показатели всего 2019-го. По данным на 8 октября, аэропорт обслужил 1,13 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, рост показателей составил 26%.

Порядка 878 тысяч человек – пассажиры российских направлений – составили большую часть пассажиропотока, что на 42% больше внутренних воздушных линий 2019 года.

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