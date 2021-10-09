Пассажиропоток аэропорта Чкалова за 2021 год превысил показатели всего 2019-го

Пассажиропоток нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова за прошедшие девять с небольшим месяцев 2021 года превысил показатели всего 2019-го. По данным на вчерашний день, 8 октября, аэропорт обслужил 1,13 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, рост показателей составил 26%. Об этом рассказала директор по стратегическим коммуникациям аэропорта имени Чкалова Татьяна Яровая.

Порядка 878 тысяч человек – пассажиры российских направлений – составили большую часть пассажиропотока, что на 42% больше внутренних воздушных линий 2019 года.

– При этом из-за ограничений на выполнение полётов, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой и профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, доля путешественников на международных рейсах составила около 90% к уровню 2019 года – четверть миллиона человек, – добавила Татьяна Яровая.

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