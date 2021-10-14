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Общество14 октября 2021 16:41

Нижегородский Минздрав ответил на жалобы о халатности борских врачей

С медицинским работником провели беседу
Мария СОРОКИНА
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Нижегородцы сообщили, что врач работал без перчаток.

Нижегородцы сообщили, что врач работал без перчаток.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач нижегородской детской поликлиники взял мазок на COVID-19 у ребенка без использования маски и перчаток. Инцидент произошел в городе Бор в поликлинике, расположенной на улице Энгельса. О произошедшем сообщила мама ребенка на своей странице в Instagram.

- Вот так у нас берут ПЦР-тест. Медицинский персонал без перчаток и маски! Мама держит пробирку. Никакой стерильности, - написала возмущенная женщина.

Также она обратилась к главе региона Глебу Никитину и заместителю губернатора, министру здравоохранения Давиду Мелик-Гусейнову с просьбой отреагировать на случившееся.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Минздраве, случай носит локальный характер. Врачи соблюдают все меры профилактики.

- Врачей поправили, беседу с ними провел главный врач. Мы прекрасно понимаем, в какой нагрузке сейчас работает медперсонал. Это могло произойти и случайно, - рассказали в Министерстве.

Напомним, в сложившихся условиях в регионе наблюдается повышенная нагрузка на все звенья здравоохранения. На примере Кстовской ЦРБ нижегородцы недавно пожаловались на длинные очереди к кабинету терапевта.