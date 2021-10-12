«Ждем приема по 4 часа»: нижегородский минздрав объяснил нехватку медперснала в больницах

Пациенты вынуждены проводить в очереди по несколько часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Местные жители жалуются на нехватку медицинского персонала в городе Кстово Нижегородской области. По словам пациентов, в больнице огромные очереди, остро не хватает терапевтов, и только одна-единственная медсестра берет мазки на COVID-19.

- Я сижу в очереди с десяти утра, а сейчас смотрю – уже без пятнадцати два. Один терапевт принимает сегодня. Это какая нагрузка! В таком состоянии, когда и температура, и остальные симптомы уже которую неделю, и в таких условиях приходится находиться! Сейчас же кроме пресловутого ковида все эти респираторные заболевания пошли. А медиков не хватает. Я и скорую вызывала – она приехала через 10 часов, - рассказала «Кстати» пациентка кстовской поликлиники.

По словам других пациентов, в очереди скапливается по 70 человек. В ожидании приема проходит по несколько часов. Некоторые переболели, чувствуют себя хорошо и надеются на выписку, но им приходится находиться в одном помещении с больными.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном минздраве, такая проблема действительно существует, причем не только в Кстовском районе.

- Периодически в медицинских организациях некоторых районов области наблюдается повышенная нагрузка на все звенья здравоохранения, сказывается нехватка кадров в первичном звене. Накладывается и ситуация с ковидом, и с другими патологиями, которых меньше не стало. А людей в здравоохранении не прибавилось. Система работает на пределе, - заметили в министерстве.

Касательно ситуации с четырьмя терапевтами и единственной медсестрой, собеседник сообщил, что это не совсем так – два врача-терапевта работают в красной зоне, два в чистой зоне и два ведут прием на дому.

- Забор мазков на дому осуществляет действительно одна медсестра. В поликлинике работают еще две, - добавил он.

Собеседник также сообщил, что решение этой проблемы в минздраве уже нашли.

- К работе активно привлекаются волонтеры ПИМУ, чтобы освободить персонал больниц от немедицинских функций. Они отчасти разгрузят персонал, где это возможно, - заключил он.