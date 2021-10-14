Группа для детей-аллергиков открылась в детском саду Нижнего Новгорода

В детском саду №156 Московского района Нижнего Новгорода открылась группа двенадцатичасового пребывания для детей-аллергиков с 2-3 лет. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

По словам руководителя дошкольного учреждения Марины Смирновой, для детей с аллергией создали все необходимые условия: в комнатах нет растений, игрушки постоянно обрабатывают и дезинфекцируют, постельное белье является гипоаллергенным, а шторы заменили на жалюзи. Кроме этого, в детский сад купили специальные гипоаллергенные моющие и чистящиеся средства.

- В группу оздоровительной направленности принимаются дети на основании заключения врачей-специалистов с диагнозом пищевая аллергия или атопический дерматит, - отметила Марина Смирнова.

Помимо всего прочего у каждого ребенка существует индивидуальное меню, так как у детей есть медицинские противопоказания к какому-либо продукту или блюду.

- Это очень удобно, так как можно скорректировать или заменить блюдо, которое ребенку нельзя употреблять в пищу. Реально осуществляется индивидуальный подход, что очень важно для здоровья наших детей, - поделилась мама одного из детей детсада №156.

Напомним, что в июне 2021 года стало известно, что группы для детей с аллергией откроют в детских садиках Нижнего Новгорода.

Как пояснили в городском департаменте образования, создание таких групп должно помочь стабилизировать аллергоз у детей.

Такие группы откроют в детских садах № 205 в Приокском районе, №69 в Ленинском, №156 в Московском, № 2 в Автозаводском, № 190 в Сормовском, № 441 в Советском районе