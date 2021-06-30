В детских садах Нижнего Новгорода откроются группы для аллергиков

Группы для детей с аллергией откроют в детских садиках Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Как пояснили в городском департаменте образования, создание таких групп должно помочь стабилизировать аллергоз у детей.

Такие группы откроют в детских садах № 205 в Приокском районе, №69 в Ленинском, №156 в Московском, № 2 в Автозаводском, № 190 в Сормовском, № 441 в Советском районе.

- Система дошкольного образования, конечно, должна учитывать потребности детей-аллергиков. В специализированных группах питание будет лечебным и профилактическим, - отметил мэр города Юрий Шалабаев.

Так, на окна в детских садах установят жалюзи вместо штор, а для помещений купят воздухоочистители и увлажнители. Сейчас уже разработано специально двухнедельное меню из низкоаллергенных продуктов и технологические карты приготовления.

Напомним, что у 30-40% нижегородцев проявляется сезонная аллергия или же, по-научному, поллиноз (сезонный аллергический ринит, конъюнктивит, пыльцевая бронхиальная астма). Врачи-аллергологи Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) мониторят качественное и количественное содержание пыльцы в воздухе постоянно.