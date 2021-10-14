Новая развязка в Ольгино полностью откроется до конца октября 2021 года

Новая транспортная развязка в Ольгино полностью откроется до конца октября 2021 года. Об этом сообщает официальный аккаунт нижегородского правительства в Instagram.

Жители Нижегородской области задали вопрос региональному правительству в комментариях в Instagram о том, когда уже наконец завершатся работы по строительству Ольгинской развязки. По словам нижегородцев, многие полосы до сих пор перекрыты бетонными блоками, а в пробках на въезде и выезде из Нижнего Новгорода приходится стоять очень долго.

Представители правительства Нижегородской области прокомментировали ситуацию. Сообщается, что сейчас специальная комиссия проверяет готовность объекта.

- После устранения замечаний и подписания документов движение будет открыто в полном объеме. Предположительно, на следующей неделе. Приносим извинения за доставленные неудобства, – сообщили в областной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что новую развязку дорог откроют в деревне Ольгино в сентябре 2021 года.

По словам губернатора Нижегородской области, работы на автомагистрали наконец вышли на финальную стадию. Готовность развязки оценивают как «очень высокую». Сейчас там ведется благоустройство близлежащих к развязке территорий, а также вдоль дороги устанавливают шумозащитные экраны.