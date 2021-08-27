Новую развязку дорог откроют в деревне Ольгино в сентябре 2021 года

Транспортная развязка у деревни Ольгино в Нижнем Новгороде откроют в сентябре 2021 года. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщает в своем Instagram в четверг, 26 августа.

По словам губернатора Нижегородской области, на сегодняшний день работы на автомагистрали наконец вышли на финальную стадию. Готовность развязки оценивают как «очень высокую». Сейчас там ведется благоустройство близлежащих к развязке территорий, а также вдоль дороги устанавливают шумозащитные экраны.

- Она уже почти готова, часто еду мимо и вижу, асфальт уже почти везде положен, но всё что-то тянут, не открывают её полностью, — отметил подписчик в комментариях губернатора Нижегородской области в Instagram.

На что Глеб Никитин дал развёрнутый ответ о готовности развязки.

- Развязка в очень высокой степени готовности. Ведутся финальные работы по рекультивации и благоустройству участков рядом, ставятся шумозащитные экраны. В сентябре будет полностью готова к открытию движения, — отметил губернатор региона.

Напомним, в августе на 85% завершили вынос инженерных коммуникаций на новой двухуровневой развязке.

К монтажу балок пролетных строений приступили на будущей транспортной развязке, строящейся в районе деревни Ольгино, на пересечении автодорог Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород.

Подрядная компания приступила к строительству в начале мая 2020 года и уже выполнила на объекте переустройство газопровода, устройство свайного основания, а также опор путепровода.