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Общество14 октября 2021 11:50

Названы самые популярные имена для детей в Нижегородской области в 2021 году

Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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В 2021 году в Нижегородской области родилось почти 30 тысяч малышей.

В 2021 году в Нижегородской области родилось почти 30 тысяч малышей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное Управление ЗАГС назвало самые популярные имена, которыми нижегородцы называли своих детей в 2021 году. . Об этом рассказала руководитель ведомства Ольга Краснова во время прямой линии 14 октября.

Пальму первенства среди имен для мальчиков вот уже который год держит имя Артем. Также в числе наиболее популярных оказались Михаил и Александр. Девочек чаще всего называли София, Виктория, Анна и Мария.

Ольга Краснова пояснила, что имя ребенка дается по соглашению родителей. По российскому законодательству не допускается использование цифровых значений, буквенно-цифровых обозначений, также нельзя использовать символы, не являющиеся буквами. Запрещено использовать бранные слова и указатели на ранги, должности и титулы.

- В Нижегородской области не было ни одного случая, чтобы выбранное для ребенка имя попадало под эти ограничения, - уточнила глава управления.

Всего, по данным регионального ГУ ЗАГС, за 9 месяцев 2021 года в Нижегородской области родилось около 20 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что число свадеб в 2021 году в Нижегородской области выросло на 22%.