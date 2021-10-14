Количество свадеб в Нижегородской области выросло на 22% в 2021 году. Фото: Андрей КАРА

Число свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло почти на четверть. Об этом заявила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова во время прямой линии 14 октября.

- В этом году брак зарегистрировали более 15 тысяч пар. За 9 месяцев 2021 года количество государственных регистраций брака по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 22%. На сегодняшний день поступило порядка 800 заявлений на регистрацию брака, - рассказала Ольга Краснова.

Вероятно, в прошлом году нижегородцы нередко откладывали свадьбу из-за начавшейся пандемии, когда многие ушли на самоизоляцию, а в кафе запретили собираться большими компаниями.

По словам Ольги Красновой, органы ЗАГС принимают заявления на год вперед.

- Уже сегодня мы принимаем заявления на полный 2022 год, но у нижегородцев еще есть время подать заявление на «красивые» даты – 21.11.2021 и новогоднюю дату 31 декабря, - подчеркнула глава управления.