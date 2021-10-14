Сотрудник нижегородского минимущества незаконно получил участок за 17 млн рублей

Подозреваемый задержан на своем рабочем месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений регионального минимущества Игоря Чебанова уличили в совершении коррупционного преступления на территории Нижегородской области.

- Подозреваемый использовал аффилированную с ним коммерческую организацию в целях незаконного получения прав на земельный участок кадастровой стоимостью 17 млн. рублей через Инвестиционный совет по земельным и имущественным отношениям при губернатор Нижегородской области, - сообщает Телеграм-канал «Опер пишет».

Как указано в документации, представленной на инвестсовет, на развитие этого участка регион мог бы получить более 146 миллионов рублей в рамках инвестиционного проекта, но не получил их.

Сотрудники УФСБ также предотвратили еще несколько подобных эпизодов, которые могли бы стоить региону еще 97 миллионов рублей. Игорь Чебанов был задержан на своем рабочем месте. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось что подрядчик украл более 16 млн рублей при реконструкции очистных сооружений в Первомайске.