Более 16 млн рублей украл подрядчик при реконструкции очистных сооружений в Первомайске

Подрядчик присвоил себе более 16 млн рублей. Он занимался реконструкцией очистных сооружений в рамках реализации проекта «Оздоровление волги» нацпроекта «Экология» в Первомайске. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Так, Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что подрядная организация не выполнила часть работ по муниципальному контракту. Стоимость контракта с администрацией города Первомайск Нижегородской области составила более 312 млн рублей.

По предварительным оценкам экспертов, подрядная организацией похитила более 16 млн рублей из бюджетных средств.

- По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, - говорится в сообщении прокуратуры.

На сегодняшний день контракт с этим подрядчиком расторгнут. Реконструкция очистных сооружений в городе находится на контроле природоохранной прокуратуры.