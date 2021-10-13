Более 15 самовольно установленных сараев снесут на Звездинке и Алексеевской в Нижнем Новгороде

Более 15 самовольно установленных сараев планируют снести на Звездинке и Алексеевской в Нижнем Новгороде. Демонтажные работы должны закончить до ноября 2021 года. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Речь идет о тех сараях, которые находятся у домов №38 и №40 на улице Звездинка, а также у домов №14/17, №43Б и №47 по улице Алексеевской. Ранее на этой неделе уже были снесены семь сараев по улице Ошарской, а также пять сараев и два гаража по улице Грузинской.

- Демонтаж старых и аварийных объектов необходим не только для обеспечения надлежащего состояния территории, ее эстетического восприятия, но и для безопасности жителей нашего района, - подчеркнул начальник управления содержания территории администрации Нижегородского района Константин Лицов.

Напомним, что этим летом у станций метро в Нижнем Новгороде по решению суда были снесены 11 бесхозных павильонов. Демонтаж строений провели над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Вместо них над спусками установят навесы.

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